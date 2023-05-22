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Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri

Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ağrı Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan yöresel ve coğrafi işaretli yemekler vatandaşlara ikram edildi.

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Valilik koordinesinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, İshak Paşa Sarayı'nı ziyarete gelen turistlerin gitmeden kentte döner yiyip geven balı aldıklarını söyledi.

Turizmin bir bilinç meselesi olduğunu ve kentte geven balı, döner gibi ürünlerin yakın zamanda coğrafi işaret aldığını anımsatan Kösedağ, şöyle konuştu:

"Bugün Ağrı'mızın hem yöresel yemeklerini hem de coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için böyle bir etkinlik yaptık. Hem il protokolümüzden hem de değerli Ağrı halkından bir ricam var. Bu haftanın görünürlüğünü sağlamak için ziyaret ettiğiniz stantlarda bulunan yiyecekleri ismiyle birlikte sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız burada toplanmanın amacına ulaşmış oluruz. Malumunuz turizm biraz da sosyal medyada algı işidir."

Programda, Vali Vekili Bülent Şimşek, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kösedağ ile beraberindekiler, yemek ve çeşitli ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Hafta kapsamında vatandaşlara döner, helva, helise, haşıl, ayran aşı ve kete gibi yöresel ürünler sunuldu.

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