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İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi belli oldu

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi belli oldu

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran Cumartesi günü Manchester City ve Inter arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu. Saat 22.00'de başlayacak müsabakada Polonyalı Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonyalı Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Romanyalı Istvan Kovacs olacak. Maçın VAR koltuğunda Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski'ya, AVAR olarak Romanya'dan Bartosz Frankowski eşlik edecek.

Marciniak, bu sezon Manchester City ile Real Madrid arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşması da dahil olmak üzere toplamda 8 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı.

42 yaşındaki hakem, geçtiğimiz aralık ayında Katar'da, Arjantin ile Fransa arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finalini de yönetmişti.

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