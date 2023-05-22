Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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A.B idaresindeki 34 EB 2337idaresindeki otomobil ile H.A., idaresindeki 14 ET 449 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Abuzer Gaffarı Kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan M.S.Y., M.Ç., A.B., T.Ş., Z.A., A.A., T.Ş., Y.A., yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.