BIST 4.494
DOLAR 19,83
EURO 21,48
ALTIN 1.258,42
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te korkunç ölüm: Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı!

GAZİANTEP'te çöp atmaya giderken tramvay altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te İstasyon'dan Üniversite istikametine giden tramvay, 25 Aralık Devlet Hastanesi yakınlarında, çöp atmak için tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan gence çarptı.

Tramvayın altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sevk edilen sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri tarafından gencin cenazesini tramvayın altından çıkarma çalışmaları sürerken, gencin yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi belli oldu
İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi belli oldu
Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri
Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Beşiktaş'ın istediği Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip var! Görüşme gerçekleştirildi
Beşiktaş'ın istediği Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip var! Görüşme gerçekleştirildi
2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Gabar Dağı'nda gösteri maçı ile başladı
2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Gabar Dağı'nda gösteri maçı ile başladı
Beyoğlu'nda eğlence mekanında ispirto şişesinin patlamasıyla alevler arasında kalan 3 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda eğlence mekanında ispirto şişesinin patlamasıyla alevler arasında kalan 3 kişi yaralandı
CHP'li Faik Öztrak'tan 'etin fiyatı 500-600 liralara çıkar' iddiası
CHP'li Faik Öztrak'tan 'etin fiyatı 500-600 liralara çıkar' iddiası
Sahile gelen kadına büyük şok! Hemen itfaiyeye haber verdi, en pahalı fotoğraf....
Sahile gelen kadına büyük şok! Hemen itfaiyeye haber verdi, en pahalı fotoğraf....
Lazer güdümlü füze "METE", seri üretim için son aşamada!
Lazer güdümlü füze "METE", seri üretim için son aşamada!
Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası
Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası
NATO Karargahı'nda Türk Mutfağı Haftası
NATO Karargahı'nda Türk Mutfağı Haftası