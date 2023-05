Ömer dizisi Süreyya gerçek adı ne, kim oynuyor? Hangi dizilerde rol aldı?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Süreyya karakterine kim hayat veriyor, gerçek adı nedir soruları merak ediliyor. Ömer dizisinde Süreyya'yı. genç oyuncu Simay Barlas oynuyor.

Ömer dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Seyircileri bu akşam heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Yahudi dizisi Shitsell uyarlaması olan dizide Ömer'in nişanlısı Süreyya'yı kim oynuyor sorusu merak edildi. Geçtiğimiz bölüm, çocukluk aşkı Ömer ile nişanlanan Süreyya'nın nişan elbise de çok konuşulmuştu. Daha önce Zalim İstanbul'da rol alan Simay Barlas şimdi de çok farklı bir karakter ile Ömer dizisinde.

Simay Barlas kimdir?

Simay Barlas 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, asıl çıkışını Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde hayat verdiği Efnan karakteri ile sağladı.

Simay Barlas son olarak Star Tv'nin yayınlandığı günlere damgasını vuran Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu.

17. bölümde neler olmuştu?

Gamze sonunda Erdal'a ayrılmak istediğini söyler. Bu ani gelişme Erdal'ın, Süreyya'nın Ömer ve Gamze’yle ilgili iddialarını bir kez daha düşünmesine neden olur. Gamze’nin Erdal’dan ayrıldığını öğrenen Süreyya, şüphelerinin doğru olduğunu görünce çılgına döner ve Ömer'den intikam almak için gözünü karartır.

Kocasının yarattığı sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da Ömer'e yardımcı olmaya çalışan Nisa, hiç beklemediği bir yerde Zerrin'le karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hakan'a boşanmak istediğini söyleyen Nisa, kocasının şantajlarına devam etmesiyle çaresiz kalır.

Ömer'le ilgili üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Reşat, Süreyya'nın iddialarının yalan olduğunu öğrenince derin bir oh çeker. Bu gelişme oğluyla arasındaki buzları biraz olsun eritse de Süreyya'nın suçlamayı sürdürmesi onların önündeki en büyük sınavdır. Ömer ve Gamze her şeye rağmen bir arada güçlü kalmaya çabalarken her ikisi de evlerine gelen davetsiz misafirlerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.