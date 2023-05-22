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Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında BMW takımında yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında BMW takımında yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Rokit BMW Takımı'nda yarışacağı duyuruldu.

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2020'den bu yana kadrosunda yer aldığı Pata Yamaha Prometeon takımından sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Toprak'ın yeni takımı belli oldu.

BMW Motosiklet Motor Sporları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "BMW ailesine hoş geldin Toprak." denildi.

Kawasaki Puccetti takımıyla 2018'de Dünya Superbike Şampiyonası'na adım atan Toprak, 2020'de Yamaha'nın fabrika takımına geçti. Burada 31 yarış birinciliği elde eden Toprak, 2021'de pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonayı 2022'de 2. sırada bitiren 26 yaşındaki Toprak, ilk dört ayağın sona erdiği bu yıl da İspanyol pilot Alvaro Bautista'nın 69 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

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