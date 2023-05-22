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HABER /  POLİTİKA

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

- MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ile MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce kayıt yaptırdı

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Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Meclise gelen MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, mazbatasını görevlilere teslim ederek kaydını yaptırdı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konal, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girilen günlerde 28'inci Dönem milletvekili seçilmenin ayrıcalık olduğunu, 28'in aynı zamanda Giresun'un plakası olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun 28 Mayıs Pazar günü yapılacağı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Konal, seçimin önemini ifade etti ve seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

MHP'li Konal'a rozetini TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman taktı.

- "MHP, Niğde'den 12 yıl aradan sonra milletvekili çıkardı"

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, kayıt için Meclise eşi Sevim İnce ile geldi.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan İnce, MHP'nin Niğde'den 12 yıl aradan sonra milletvekili çıkardığına dikkati çekti. İnce, "MHP'yi Niğde'den Meclise taşıdık, vatana, millete hayırlı olsun." dedi.

Kayıt işleminin ardından Niğde'ye döneceğini ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla sahada olacağız." şeklinde konuştu.

MHP'li Cumali İnce'ye milletvekili rozetini eşi Sevim İnce taktı.

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