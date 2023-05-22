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AB, İran'a yönelik yaptırım listesini genişletti

AB, İran'a yönelik yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), insan hakları gerekçesiyle İran'a yönelik yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşlar ekledi.

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladığı 8'inci yaptırım paketine 5 kişi ile 2 kuruluş dahil edildi.

Listeye eklenen kişilerin Tahran polis teşkilatından bir komutan, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği belirtilen İranlı avukat Meryem Arvin'in ölümüyle bağlantılı olduğu ifade edilen bir kişi, İran polisi sözcüsü, İran Siber Alan Yüksek Konseyi Sekreteri ile Sircan ilçesi savcısı olduğu açıklandı.

Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu Kooperatif Vakfı ile Besic milis gücünün öğrenci teşkilatının da yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ile fon ve ekonomik kaynak temin etme yasağını içeren yaptırımlar, son eklemelerle İranlı 216 kişi ve 37 kuruluşa uygulanıyor. Ayrıca İran'da göstericilere karşı kullanılabilecek elektronik cihazlar ile telekomünikasyonun takibini sağlayacak cihazların İran'a satışı da yasaklanmış durumda.

AB, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin Eylül 2022'de gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından başlayan gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi ve göstericilere verilen cezalar nedeniyle birçok İranlı kişi ve kuruluşa yaptırım kararı almaya başlamıştı.

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