Beko'nun kadın bayi sayısı 100'e ulaştı

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: - "2019 yılında Beko 100 Kadın Bayi projesini başlattığımızda yüzde 1'i bile bulmayan bayi kadınların oranını yüzde 10'a yükselttik"

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Beko'nun, kadınların ekonomik varlığının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması için 2019'dan beri sürdürdüğü 100 Kadın Bayi Projesi'nde belirlenen ilk hedef başarılarak bayi kadın sayısı 100'e ulaştı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Beko'nun 100'üncü kadın bayisi olan Aydan Akan'ın sahibi olduğu Akan Ticaret'in açılışı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve Beko Türkiye Satış Direktörü Burak Bilgisel'in katılımıyla gerçekleşti.

İlerleyen dönemde "Kadının İşi, Gücü" ismi ile devam edecek Beko 100 Kadın Bayi projesine başvurular, https://www.beko.com.tr/100kadinbayi adresinden alınıyor.

Projeye başvuran ve bayilik almak isteyen girişimci kadınlara kira yardımı, uygun mağaza lokasyonu bulma, dekorasyon, TOKEN finansal teknolojilerinden sağlanan ücretsiz yazarkasa ve ilave teşhir paket indirimleri sağlanırken, girişimciler, finans, ürün ve satış eğitimleri ve mentorluk çalışmaları ile de güçlendiriliyor.

- "2026'ya kadar kadın bayi oranını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, "Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebiçlioğlu, 2019'da Beko 100 Kadın Bayi projesini başlattıklarında yüzde 1'i bulmayan bayi kadınların oranını yüzde 10'a yükselttiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"2022'de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında belirlediğimiz hedefle 2026 yılına kadar Beko Kadın Bayi oranını yüzde 25'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Beko 100 Kadın Bayi Projesi öncülüğünde bugün 100. bayisine ulaşan Beko'yu ve bu yolculukta bize eşlik eden tüm kadın bayilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."