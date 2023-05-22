BIST 4.466
DOLAR 19,83
EURO 21,46
ALTIN 1.257,28
HABER /  EKONOMİ

Beko'nun kadın bayi sayısı 100'e ulaştı

Beko'nun kadın bayi sayısı 100'e ulaştı

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: - "2019 yılında Beko 100 Kadın Bayi projesini başlattığımızda yüzde 1'i bile bulmayan bayi kadınların oranını yüzde 10'a yükselttik"

Abone ol

Beko'nun, kadınların ekonomik varlığının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması için 2019'dan beri sürdürdüğü 100 Kadın Bayi Projesi'nde belirlenen ilk hedef başarılarak bayi kadın sayısı 100'e ulaştı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Beko'nun 100'üncü kadın bayisi olan Aydan Akan'ın sahibi olduğu Akan Ticaret'in açılışı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve Beko Türkiye Satış Direktörü Burak Bilgisel'in katılımıyla gerçekleşti.

İlerleyen dönemde "Kadının İşi, Gücü" ismi ile devam edecek Beko 100 Kadın Bayi projesine başvurular, https://www.beko.com.tr/100kadinbayi adresinden alınıyor.

Projeye başvuran ve bayilik almak isteyen girişimci kadınlara kira yardımı, uygun mağaza lokasyonu bulma, dekorasyon, TOKEN finansal teknolojilerinden sağlanan ücretsiz yazarkasa ve ilave teşhir paket indirimleri sağlanırken, girişimciler, finans, ürün ve satış eğitimleri ve mentorluk çalışmaları ile de güçlendiriliyor.

- "2026'ya kadar kadın bayi oranını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, "Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebiçlioğlu, 2019'da Beko 100 Kadın Bayi projesini başlattıklarında yüzde 1'i bulmayan bayi kadınların oranını yüzde 10'a yükselttiklerini aktararak, şunları kaydetti:


"2022'de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında belirlediğimiz hedefle 2026 yılına kadar Beko Kadın Bayi oranını yüzde 25'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Beko 100 Kadın Bayi Projesi öncülüğünde bugün 100. bayisine ulaşan Beko'yu ve bu yolculukta bize eşlik eden tüm kadın bayilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği
Kayseri ve Niğde'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği
AK Parti'den AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki'ye tazminat davası
AK Parti'den AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki'ye tazminat davası
Almanya'da terör örgütü PKK, DİTİB camisini hedef aldı
Almanya'da terör örgütü PKK, DİTİB camisini hedef aldı
Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında BMW takımında yarışacak
Toprak Razgatlıoğlu 2024 yılında BMW takımında yarışacak
Ömer dizisi Süreyya gerçek adı ne, kim oynuyor? Hangi dizilerde rol aldı?
Ömer dizisi Süreyya gerçek adı ne, kim oynuyor? Hangi dizilerde rol aldı?
Hindistan'da Modi hakkında belgesel yayınlayan BBC hakkında hakaret davası açıldı
Hindistan'da Modi hakkında belgesel yayınlayan BBC hakkında hakaret davası açıldı
Gaziantep'te korkunç ölüm: Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı!
Gaziantep'te korkunç ölüm: Çöp atmaya giden genç tramvayın altında kaldı!
UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu
UEFA Avrupa Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu
Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi belli oldu
İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi belli oldu
Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri
Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı