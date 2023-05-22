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HABER /  POLİTİKA

Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki

Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki

Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamasının ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Bu açıklama Zafer Partisi'ni bağlamıyor" ifadelerini kullandı.

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14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Özdağ: Kendi politik tercihi

Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Vecdet Öz: Herkes kendine yakışına yaptı

ATA İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise "Herkes kendine yakışanı yaptı" dedi.

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