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Buz hokeyinde U18 Kadın Milli Takımı, 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılacak

Buz hokeyinde U18 Kadın Milli Takımı, 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılacak

18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, IIHF 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar sonrası oluşan sıralamaya göre Gençlik Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Milli takım sporcularını tebrik eden Albayrak, "Disiplinden kopmadan tüm engelleri aşarak, yeri geldiğinde evde antrenman yaparak, ay-yıldıza inancını hiç yitirmeden var gücüyle 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan sporcu ve teknik ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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