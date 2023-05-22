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Prof. Daron Acemoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Türkiye için üzücü bir gündü

Prof. Daron Acemoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Türkiye için üzücü bir gündü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri "Türkiye için üzücü bir gündü" ifadeleriyle değerlendirdi.

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Independent Türkçe'deki habere göre, Financial Times'a röportaj veren Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'de geçen çocukluğundan son kitabı Güç ve İlerleme'ye (Power and Progress) kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

1967'de İstanbul'da doğan Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'de bir Ermeni olarak büyümeyle ilgili gelen soruya, "Birçok farklı düzeyde ayrımcılık vardı ama kendimi asla tehlikede veya güvensiz hissetmedim. Farklısınız ve bunu kabul ediyorsunuz" yanıtını verdi.

Türkiye, ekonomiye yönelmesinde etkili oldu

Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'de büyümesinin ekonomiye yönlenmesinde etkili olduğunu belirterek, "Bu sadece tarih ve mekanla ilgili. Türkiye'deki askeri rejimin sonlarında okuldaydım. Demokrasinin işlemediğini ve ekonominin kötü gittiğini görüyordum. Çok da gelişmiş olmayan 16 yaşındaki aklım, 'Bunlar arasındaki bağlantı ne?' diye merak ediyordu. Sonra ekonomi okuyup, bunu ortaya çıkarmaya karar verdim" diye konuştu.

2019'da yayımlanan kitabı Dar Koridor'da devletin gücü ve toplumun gücü arasındaki dengeyi sivil örgütler, kolektif eylemler ve medya üzerinden inceleyen Prof. Dr. Acemoğlu, "Bunlar Türkiye'de her zaman zayıftı çünkü Osmanlı İmparatorluğu en tepeden yönetiliyordu. Tabandan yükselen siyaset de Mustafa Kemal Atatürk tarafından hızlı şekilde merkezileştirildi" dedi.

Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye'deki ilk tur seçimleri hakkındaki görüşünün sorulması üzerine ise, "Türkiye için üzücü bir gündü" demekle yetindi.

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