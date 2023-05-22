Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), “Afrika Günü”nün 60. yılını törenlerle kutladı

Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce Afrikalı insanın hayatına dokunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), bu yıl 60. yıldönümü kutlanan “Afrika Günü” nü görkemli bir etkinlik ile kutladı.

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Düzenlenen etkinlikte, eğitim, sağlık ve ekonomi alanında Afrika-Türkiye ilişkileri masaya yatırıldı, Afrikalı sanatçıların sahne aldığı dans gösterileri ve şovlar yapıldı. Afrika ülkelerinin tam bağımsızlığa giden yolda büyük mesafeler almış olduğuna vurgu yapılırken, “Gelecek Afrika’nın” temasına yer verildi.

Kutlama törenine Afrika’ya gönül veren birçok kesimden önemli konukların yanı sıra, Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, yazarlar, akademisyenler ve devlet adamları katıldı.

TADD başkanı Dr. Bilgehan Güntekin

“DOSTLUK GÜNÜ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Törenlerin açılış konuşmasını yapan TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, her yıl Türkiye’de düzenli olarak kutladıkları ‘Afrika Günü’nün önemini anlatırken, “Bu yılı farklı kılan, Afrika Birliği’nin hiç sekteye uğramdan tamamladığı 60’ıncı yılı. Afrika’daki çalışmalarımıza başladığımız günden beri kıtadaki insanlarla bir sevgi köprüsü kurduk, kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik, Afrika’nın Türkiye için önemine vurgu yaptık. Kardeşlerimiz için önemli olan Afrika Günü’nü biz de Türkiye - Afrika dostluk günü olarak görüyoruz” dedi.

Güntekin, maalesef Afrika’nın sömürü düzeninden tam anlamıyla kurtulamadığını, ancak yakın bir gelecekte tam bağımsız bir Afrika’nın hayal olmadığını ifade etti. Afrika’nın geleceğinin mimarları arasında ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrenci kardeşlerimizin de olacağına vurgu yapan Dr. Bilgehan Güntekin sözlerini şöyle tamamladı, “19 ve 20. yüzyıllar Afrika için kayıp yıllar olabilir. Fakat 21. yüzyıl kesinlikle Afrika yüzyılı olacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz ve bu sebeple de gelecek Afrika'nın diyoruz. Yaşasın Afrika!”

TIKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun

AKADEMİK PANELLER, SEÇKİN DAVETLİLER

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında eğitim, sağlık, ekonomi alanlarında işbirliğini artırmak, yardımlarda bulunmak ve Türkiye’de Afrika farkındalığı oluşturmak maksadıyla 2015 yılında kurulan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’nin ‘Afrika Günü’ münasebeti ile düzenlediği panelde TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun da bir konuşma yaptı. Nurdun, TADD’ın Afrika’daki faaliyetleri ile gurur duyduklarını ifade etti.

Moderatörlüğünü Atila Öztürk’ün yaptığı eğitim paneline, Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı M. Fatih Pehlivan, İAÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Osman Gültekin, Afrika Dostluk Derneği Başkanı Şemsettin Türkan ve SBÜ / TÖMER Müdür Yardımcısı Süleyman Nasir konuşmacı olarak katıldı.

“Türkiye - Afrika İlişkileri”nin sağlık oturumunun moderatörlüğünü TADD Başkan Yardımcısı Dr. Serhat Onur yaparken, SBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Özcan, Mogadishu RTE EAH Kurucu Başhekimi Dr. Uğur Gençoğlu, Aile Hekimi Dr. Mohamed Somalioğlu, Aile Hekimi Dr. Francisco Jose Lopes Junior, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnt. Dr. Ibraheem Jummah Chilungo panelde konuşma yaptı.

Yazar Celal Toprak’ın moderatörlüğünü yaptığı ekonomi panelinde ise, DEİK - Uganda İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan, Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Exposide Global Kurucu ve Yöneticisi Zeki Ansın, EVSİD Kurucusu Burak Önder, DEİK - Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammet Yusuf Bedir ve Afrika - Groupe Rellef SARL İhracat Müdürü Salih Özdemir yer aldı.

İSTANBUL’DA AFRİKA’DAN BİR GÜN !

“Afrika Günü” programının sunuculuğunu Cansu Canan Özgen üstlenirken, Afrikalı sanatçı ve aktivist Enzo Ikah mini bir konser verdi.

Yerel kıyafetli defilelerin yanı sıra, otantik dans gösterisi ve sosyal medyada viral olan şovları ile Türk insanının gönlünde taht kuran Senegalli Mustafa Ndiaye’nin “Musti Kusti” adlı stand-up gösterisi büyük ilgi gördü.