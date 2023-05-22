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Tanju Özcan geri dönüşünü video ile duyurdu

Tanju Özcan geri dönüşünü video ile duyurdu

CHP'den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaştığı video ile partisine geri döndüğünü duyurdu.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl 16 Mayıs’ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor” ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle partiden çıkarma cezası almıştı. Geçici ihraç süresinin bitmesine 22 gün kala Özcan, paylaştığı video ile partisine geri döndüğünü duyurdu.

Paylaştığı videoda Özcan, bir telefon kulübesinde ankesörlü telefondan bir numara çeviriyor. Videoda ankesörlü telefonda konuşan Özcan, “Alo. CHP Genel Merkezi mi? Şafak 22. Ben Tanju dönüyorum” ifadelerini kullanıyor.

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