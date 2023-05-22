BIST 4.466
DOLAR 19,83
EURO 21,47
ALTIN 1.258,99
HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ikinci turda ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığı öğrenildi.

Abone ol

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan ikinci tur mesajı çıktı.

İlk turda yer alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5,17 oy oranında oy aldı. Oyların yüzde 5'ini alan Oğan, ikinci tur için herkesin kapısını çaldığı bir isim oldu.

Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi

Oğan ile görüşmek için ilk arayan Kemal Kılıçdaroğlu olurken, araya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

İkinci turda Milliyetçi tutumlarıyla gündeme gelen Oğan'ın adaylardan kimi destekleyeceği merak konusu olurken, Oğan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu ile anlaştı

İkinci tur seçimlerinde ATA İttifakı dağılırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bir görüşme gerçekleştirdi.

Özdağ, Oğan'ın kararını açıklamasının ardından Ankara'da Kılıçdaroğlu ile yeniden görüştü.

Saat 18.30'da yapılan görüşme sonrası edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı.

İkinci turda Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan Ümit Özdağ, yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde partisinin destek açıklamasını yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den 54 yıl sonra bir ilk! Mazbatasını aldı
MHP'den 54 yıl sonra bir ilk! Mazbatasını aldı
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Takımı 2. Lig'e düştü! Genç oyuncu Rusya yolcusu gibi
Takımı 2. Lig'e düştü! Genç oyuncu Rusya yolcusu gibi
ABD'deki Türkevi'ne saldırıyla ilgili Türkiye'den açıklama
ABD'deki Türkevi'ne saldırıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki
Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), “Afrika Günü”nün 60. yılını törenlerle kutladı
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), “Afrika Günü”nün 60. yılını törenlerle kutladı
Prof. Daron Acemoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Türkiye için üzücü bir gündü
Prof. Daron Acemoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Türkiye için üzücü bir gündü
Buz hokeyinde U18 Kadın Milli Takımı, 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılacak
Buz hokeyinde U18 Kadın Milli Takımı, 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılacak
Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir
Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
AB, İran'a yönelik yaptırım listesini genişletti
AB, İran'a yönelik yaptırım listesini genişletti