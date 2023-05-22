BIST 4.466
DOLAR 19,83
EURO 21,47
ALTIN 1.260,05
HABER /  SPOR

Takımı 2. Lig'e düştü! Genç oyuncu Rusya yolcusu gibi

Takımı 2. Lig'e düştü! Genç oyuncu Rusya yolcusu gibi

Altınordu forması giyen Emircan Gürlük'ün, yeni sezonda Zenit forması giyeceği iddia edildi.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig'de 9 yıl mücadele eden Altınordu, TFF 2. Lig'e düştü. 

Altınordu'da genç yıldız Emircan Gürlük de takımdan ayrılıyor. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Spor Toto 1. Lig'e veda eden Altınordu'da gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının dikkatini çeken Emircan Gürlük, Rus ekibi Zenit'le anlaştı. 

Altınordu ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emircan Gürlük'ün transfer maliyetine ilişkin bir bilgi verilmezken 19 yaşındaki yıldız adayı gelecek sezondan itibaren Rus ekibinin formasını terletecek.

19 yaşındaki golcü, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 30 maça çıkarken Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Altay maçlarında birer gol kaydetme başarısı göstererek geçtiğimiz sezonki gol sayısını geçti.

Öte yandan genç oyuncuyu birçok Süper Lig takımının yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi girişimlerin olabileceği iddia ediliyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'deki Türkevi'ne saldırıyla ilgili Türkiye'den açıklama
ABD'deki Türkevi'ne saldırıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki
Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinin ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), “Afrika Günü”nün 60. yılını törenlerle kutladı
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), “Afrika Günü”nün 60. yılını törenlerle kutladı
Prof. Daron Acemoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Türkiye için üzücü bir gündü
Prof. Daron Acemoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Türkiye için üzücü bir gündü
Buz hokeyinde U18 Kadın Milli Takımı, 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılacak
Buz hokeyinde U18 Kadın Milli Takımı, 2024 Kış Gençlik Olimpiyatları'na katılacak
Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir
Zafer Partisi: Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
Milletvekilleri kayıt yaptırıyor
AB, İran'a yönelik yaptırım listesini genişletti
AB, İran'a yönelik yaptırım listesini genişletti
Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyeceğine karar verdi! Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?
Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyeceğine karar verdi! Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu?
Antalya'da başından vurulmuş bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Antalya'da başından vurulmuş bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Ömer dizisi nerede çekiliyor, İstanbul'da hangi camide çekiliyor?
Ömer dizisi nerede çekiliyor, İstanbul'da hangi camide çekiliyor?