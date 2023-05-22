Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19,06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa bir süre sonra Adana ise 4,5 ile sallandı.Abone ol
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Türkiye'yi sarsan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19,06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.