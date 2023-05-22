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Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19,06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa bir süre sonra Adana ise 4,5 ile sallandı.

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Türkiye'yi sarsan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD,  Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19,06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. 

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.42'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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