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Muhalif kesim karar açıklanır açıklanmaz Sinan Oğan'ı hedef aldı

Muhalif kesim karar açıklanır açıklanmaz Sinan Oğan'ı hedef aldı

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde Başkan Erdoğan'ı desteklediğini duyurdu. Muhalif kesim karar açıklanır açıklanmaz lince başladı.

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, merakla beklenen kararını duyurdu.

Sinan Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum." dedi.

Muhalefet Sinan Oğan'ı hedef aldı

Muhalif kesim, kararının açıklamasının ardından Sinan Oğan'ı hedef aldı.

İşte onlardan bazıları...

Gazeteci Fatih Portakal paylaşımında, ''İktidar karşıtı söylemlerden AKP’yi destekleme noktasina nasıl geldi? Bir Soylu’dan bir Kurtulmuş’tan bir Hulki Cevizoğlu’ndan ya da Mehmet Ali Çelebi’den ne farkı kaldı Sinan Oğan’in? Savrulma fena…'' ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın kararı Cem Yılmaz'ı küstürdü

Komedyen Cem Yılmaz, Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz paylaşımında, ''Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından. İyi akşamlar.'' ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Özdil: Ağzıyla kuş tutsa...

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sinan Oğan'ın kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

Özdil paylaşımında, ''Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, Akp karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız.'' dedi.

Uğur Dündar: Hayırlı yolculuklar

Gazeteci Uğur Dündar, paylamında Sinan Oğan'ı hedef aldı.

Dündar açıklamasında, ''Sinan Beyi ilk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!.. Yakışır! Hayırlı yolculuklar!..'' ifadelerini kullandı.

Chp'den ilk tepki

Oğan’ın kararına CHP cephesinden ilk tepki ise CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan geldi.

Salıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  “Bugün daha net görüyoruz ki cehennemin kapılarını kapatmak sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile mümkündür!” dedi.

Kılıçdaroğlu destekçisi Diken de Oğan'ı hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Diken, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeye başlaması üzerine hakaretlere başladı.

Oğan'ı hedef alan paylaşımda bulunan Diken, 'Sinan Oğan'ın kararı' Twitter'da: Cehenneme odun taşımayı seçti.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Twitch’te yayın yapan Jahrein, Sinan Oğan'a hakaret etti.

Sosyal medya hesabından 'SOĞAN' paylaşımı yaptı.

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