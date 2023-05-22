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Esenyurt'ta düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan damat yakalandı

Esenyurt'ta düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan damat yakalandı

Esenyurt'ta, düğün konvoyunda yivsiz av tüfeğiyle havaya ateş açan damat gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Balıkyolu Mahallesi'nde dün Filiz Y. ile Yusuf A'nın düğünü için toplanan bir grup, konvoyu durdurup yolda eğlenmeye başladı. Bu sırada damat Yusuf A. kendisine verilen yivsiz av tüfeği ile havaya defalarca ateş açtı. Gruptakiler, daha sonra araçlarına binerek, buradan ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit ettikleri damadı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, olayda kullanılan yivsiz av tüfeği, 3 şarjör ile metal kutu içerisinde toplam 197 fişek ele geçirildi.

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