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Galatasaray'a Rashica transferinde İngiliz rakip çıktı

Galatasaray'a Rashica transferinde İngiliz rakip çıktı

Galatasaray'ın Championship ekibi Norwich City'den bonservisini almak istediği Milot Rashica'ya Premier Lig'e yeni çıkan Burnley talip oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray'da sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiralanan Milot Rashica, sezonun flaş isimlerinden biri oldu.

Sarı-Kırmızılıların bonservisini almak istediği Kosovalı yıldız için kulübü Norwich'ten yeni bir açıklama geldi.

"Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum"

Norwich Sportif Direktörü Stuart Webber basın mensuplarına yaptığı açıklamada oyuncunun satılacağını duyurdu. Webber açıklamasında; şu ifadeleri kullandı:

"Takımda satılabilecek isimler var. Rashica'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray'da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi."

Burnley talip oldu

Bu arada İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig'e çıkmayı garantileyen ve Manchester City efsanelerinden Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, Milot Rashica'ya talip oldu.

Haberde İngiliz ekibinin sezon sonuna 26 yaşındaki yıldız için girişimlerini artıracağı öne sürüldü.

Rashica bu sezon Galatasaray adına çıktığı 25 Süper Lig maçında 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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