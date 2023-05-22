WhatsApp'a yeni özellik geliyor!

Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini açıkladı.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın açıklamasına göre, WhatsApp'a kullanıcılarının sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özellik getirildi.

Kullanıcılar, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabilecek.

Düzenleme geçmişini görülmeyecek

Düzenlenen mesajlar, "düzenlendi" ifadesi ile işaretlenecek ancak mesajlaşılan kişiler düzenleme geçmişini göremeyecek.

Mesajlar ve yapılan düzenlemeler uçtan uca şifrelemeyle korunacak. Özellik dünya genelinde kullanıma sunuldu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacak.