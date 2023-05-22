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Mahmoud Trezeguet: Kendi golüm olduğunu düşünüyorum

Mahmoud Trezeguet: Kendi golüm olduğunu düşünüyorum

Trabzonspor'un yıldızı Mahmoud Trezeguet, konuk ettikleri Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Bartra, Trezeguet (2) ve Batuhan Şen'den (KK) gelirken konuk ekibin tek sayısını Diagne kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükseltti, Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

Mahmoud Trezeguet: Kendi golüm olduğunu düşünüyorum

Müsabakanın ardından iyi bir maç çıkardıklarını belirten Mahmoud Trezeguet, "Gollerim ve galibiyet için hamdolsun demek istiyorum. Umuyorum bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz hep birlikte" şeklinde konuştu.

Mücadelenin ikinci golünün rakip takım kalecisi Batuhan Şen'e yazıldığı hatırlatılan Trezeguet, "İstedikleri şekilde yazabilirler. Kendi kalesine gol diye yazarlarsa o onların sorunu. Ben hak ettiğimi düşünüyorum, kendi golüm olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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