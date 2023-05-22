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Şahbaz Şerif'ten, Erdoğan'a tebrik telefonu!

Şahbaz Şerif'ten, Erdoğan'a tebrik telefonu!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarılarından ötürü tebrik etti.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarılarından ötürü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şerif, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimin ikinci turu için de başarı dileyerek, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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