Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Tamamına burs verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen öğrenciler için verilen kararı canlı yayında duyurdu. Erdoğan, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen öğrenciler için verilen kararı ilk kez açıkladı.

"Depremzede öğrencilere burs verilecek"

Erdoğan, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanabilecek." dedi.

"Defne devlet hastanesi dolup taşıyor"

Deprem bölgesindeki faaliyetlerinden de bahseden Erdoğan, "Defne Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk. Dolup taşıyor. Hasta kabulüne başladık. Bunların hayatı yalan. Hasta kabulü başlamadı diyorlar. Burada kalkıp da eğer yalancı arıyorsan başlarındaki yalancı. Burada Defne'de yüzde 90 civarında oyu var CHP'nin bizim ise yüzde 8. Burada CHP'nin yüzde 90 oyu var ne lüzum var çadırdan bir sahra hastanesi kurarsın olur biter demedik. Bu ülkenin başı Tayyip Erdoğan'sa Cumhurbaşkanına yakışırı yapması lazım. 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Aynı şekilde Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'ni yaptık. Bunlar üç ayı bulmadan bitirilmiş hastaneler. Depremzedelere yönelik 14 Mayıs sonrası ortaya çıkan nefret söyleminin ana sorumlusu CHP Genel Başkanıdır. Millete açıkça yalan söylediler. Samimi olmak yerine hesabi hareket ettiler. Kalkıp da benim işte yüzde 90 oy aldığım Defne'ye siz böyle bir hastane yaptınız diyecekleri yerde tam aksini yaptılar. Bizim onların teşekkürüne de ihtiyacımız yok. Tekirdağ'da yaptıkları. Depremzedelerin otellerini boşaltmaları. Depremzedelerin oradaki katılımları gerek Hatay'daki meydandaki katılım, aynı şekilde Defne'deki katılım muhteşemdi. Biz tek tek insanların kalbini, ciğerini okuyamayız. Ama o meydanlara gelen insanların tavrı açık açık söylüyorlardı." dedi.