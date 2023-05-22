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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya ve bazı sitelerde yer alan 'Kılıçdaroğlu' iddialarına cevap verdi. İnce, iddialarının tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Gazeteci Şaban Sevinç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacağını iddia etti.

Muharrem İnce hastane odasından cevap verdi

Muharrem İnce, hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceği iddialarına cevap verdi.

Muharrem İnce: İddialar gerçek dışıdır

İnce açıklamasında, ''Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

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