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Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum

Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Bartra, 20. dakikada Batuhan (K.K.), 35 ve 51. dakikadalarda Trezeguet attı. Karagümrük'ün tek golü 14. dakikada Diagne'den geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum"

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız."

"İyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Hırvat çalıştırıcı ayrıca şu açıklamayı yaptı:

"Maçtan önce de ifade ettim, farklı taktikler, farklı sistemler denemeye çalışıyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma giden sistem ama daha önce de söyledim, farklı sistemlerde oyuncuları görmeye çalışıyoruz. 4'lü sistemde deplasmanda kaybettimiz maçlar da vardı. Bugün de 4'lü oynadık ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

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