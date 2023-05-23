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Mustafa Sarıgül: Sinan Oğan beni şaşırttı, hayretler içindeyim

Mustafa Sarıgül: Sinan Oğan beni şaşırttı, hayretler içindeyim

28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyuran Sinan Oğan'ın kararına Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den tepki geldi. Sarıgül "Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil” dedi.

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14 Mayıs'ta yüzde 5,17 oranında oy olarak seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan, destek kararını açıkladı. Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

Bu kararın ardından Millet İttifakı'nın destekçileri Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

28'inci dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Erzincan listesinden girerek milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçim çalışmaları kapsamında, Mardin’in Derik ilçesine geldi.

"Sinan Oğan beni şaşırttı, hayretler içindeyim"

Burada vatandaşları ziyaret eden Sarıgül, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Sinan Oğan, beni bu akşam şaşırttı. Hayretler içindeyim. Gerekçeleri inandırıcı değil. ‘Ülke iyi yönetilmiyor, ama ne yapalım, istikrar bozulmasın.’ Böyle şey olur mu? Yanlışta ısrar olmaz. Kötü giden istikrar değildir. Ama toplumsal vicdan Kılıçdaroğlu’dan yanadır. Haklı olan Kılıçdaroğlu’dur.

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