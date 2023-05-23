Ankara'da sağanak yağışı sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekiplerin iş yerleri ve dükkanlardaki suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Hasanoğlan mevkisinde etkili olan yağmur sonrası su taşkını yaşandı.

Sular altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluşurken, sağanak sebebiyle oluşan akıntı Ankara-Kırıkkale otoyolunda ulaşımı önemli ölçüde engelledi.

Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluşan bölgede, akıntı nedeniyle hafif yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ekiplerin iş yerleri ve dükkanlardaki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, yaptığı açıklamada, Hasanoğlan mevkisinde çok sayıda ev ve dükkanda su baskını olduğunu, kaymakamlık koordinesinde AFAD, Elmadağ Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri ile duruma müdahale edildiğini belirtti.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını ifade eden Kaymakam Tanrısever, bölgede tahliye çalışmalarının sürdüğünü, yarın sabah itibarıyla da hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.