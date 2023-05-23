BIST 4.466
DOLAR 19,81
EURO 21,49
ALTIN 1.257,83
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da sağanak yağışı sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Ankara'da sağanak yağışı sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekiplerin iş yerleri ve dükkanlardaki suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Hasanoğlan mevkisinde etkili olan yağmur sonrası su taşkını yaşandı.

Sular altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluşurken, sağanak sebebiyle oluşan akıntı Ankara-Kırıkkale otoyolunda ulaşımı önemli ölçüde engelledi.

Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluşan bölgede, akıntı nedeniyle hafif yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ekiplerin iş yerleri ve dükkanlardaki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, yaptığı açıklamada, Hasanoğlan mevkisinde çok sayıda ev ve dükkanda su baskını olduğunu, kaymakamlık koordinesinde AFAD, Elmadağ Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri ile duruma müdahale edildiğini belirtti.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını ifade eden Kaymakam Tanrısever, bölgede tahliye çalışmalarının sürdüğünü, yarın sabah itibarıyla da hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi
Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?
Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum
Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum
Mahmoud Trezeguet: Kendi golüm olduğunu düşünüyorum
Mahmoud Trezeguet: Kendi golüm olduğunu düşünüyorum
Şahbaz Şerif'ten, Erdoğan'a tebrik telefonu!
Şahbaz Şerif'ten, Erdoğan'a tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Tamamına burs verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede öğrencilere müjde: Tamamına burs verilecek
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Bursaspor'u mağlup etti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'le aramızda pazarlık olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Bey'le aramızda pazarlık olmadı
Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum
Akşener'den Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vermesine ilk yorum
WhatsApp'a yeni özellik geliyor!
WhatsApp'a yeni özellik geliyor!
Galatasaray'a Rashica transferinde İngiliz rakip çıktı
Galatasaray'a Rashica transferinde İngiliz rakip çıktı