EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ay sonuna kadar hepsine maaş bağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı, memur maaş zammı ve emekli maaşı bekleyen EYT'lilerle ilgili flaş açıklamalar geldi. EYT'lilerin rahat olmasını isteyen Bakan Bilgin, bu ayın sonuna kadar tüm işlemlerin tamamlanacağını söyledi. Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için de Temmuz'u işaret etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EYT maaşları bağanıyor

Bakan Vedat Bilgin, EYT başvurularıyla ilgili, "Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor." dedi.

Temmuz'da asgari ücrete zam

Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.

Taşeron işçiler ne olacak?

Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı." diye konuştu.

Belediyede çalışanların sorunları

Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır." dedi.