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MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! İran'la iş yapan işadamını takip ederken 13 casus yakalandı

MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! İran'la iş yapan işadamını takip ederken 13 casus yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da Mossad'ın hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsı adım adım takip eden 15 kişilik casusluk hücresi deşifre etti. Mossad casuslarından 11'i yakalandı.

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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu bir casusluk hücresi daha deşifre oldu. MİT'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1.5 sene boyunca koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mossad'ın Türkiye'de hedefine aldığı İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsa yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, 1.5 sene boyunca adım adım izlenen şebekenin deşifre olmasını, hedefteki kişilerden birine gönderilen tehdit içerikli paket sağladı.

Casusluk hücresinin lideri bir Türk

Edinilen bilgilere göre Mossad, casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'ya, FETÖ firarisi eski TSK personeli Serkan Özdemir vasıtasıyla ulaştı. Küçükkaya, yurt dışındaki görüşmelerde, kendilerini Hose-Jorhe Satıa, Thomas Alfonso ve Raul olarak tanıtan Mossad mensuplarının talimatlarını harfiyen yerine getirdi.

Avrupa'da testten geçirildi

Küçükkaya ve Mossad arasındaki temaslar, genellikle yurt dışında Avrupa'nın birçok ülkesinde yüz yüze gerçekleştiriyordu. Küçükkaya, bu buluşmalarda Mossad yöneticileri tarafından bir takım testlerden geçirildi. Mossad, 5'inci görüşmede Küçükkaya'ya casusluk teklifinde bulundu.

Testleri geçince casusluk eğitimi verildi

Küçükkaya, Mossad'ın hedefinde olan 1 şirket ve 23 şahsı takip edebilmek için ayrı bir şekilde casusluk eğitiminden geçirildi, kendisine gizli haberleşme sistemi öğretildi. Bu öğretilen sistem üzerinden Mossad'la haberleşen Küçükkaya, talimat üzerine takip ettiği ve ettirdiği şahıslara dair topladığı bilgileri Mossad'a raporladı.

Tehdit içerikli paket gönderdi

Küçükkaya, hedef şahısların aile bireylerinin yurt dışı giriş- çıkış kayıtları, telefon görüşme ve sinyal bilgileri, banka hesap ve mal varlığı gibi bilgileri toplayarak Mossad'a servis etti. Kendisine verilen hedef şahısları bizzat takip eden, bu kişilerin ev ve iş yerleri çevresinde olası bir eylem için keşif yaptığı saptanan Küçükkaya'nın hedefindeki bir şahsa tehdit içerikli paket bile gönderdiği tespit edildi.

Hücre lideri e yardımcısı tutuklandı

Küçükkaya'nın hedefteki kişileri takip ettirebilmek için kendisi de dahil 15 kişilik bir ekip kurduğu saptandı. Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un 2 ay önce tutuklandığı öğrenilirken, savcılık talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti'nin dün düzenlediği operasyonla 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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