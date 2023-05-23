Fatih Portakal, 'Erdoğan seçmenine 'kör cahil' dedi Ahmet Hakan'dan 'asıl sensin' cevabı geldi!

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Yeniden Erdoğan'a oy vereceğim" diyen seçmenlere "kör cahil" dedi. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Asıl kör cahil sensin" deyip Fatih Portakal'a saydırdı.

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Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haber'in dışında kendi Youtube kanalında da programlarına devam ediyor. Fatih portakal kendi yayınında "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. İşte bunu anlamak mümkün değil. işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın. O TOGG'u alamaz çünkü parası yok." ifadelerini kullandı.

Portakal'ın cehaletinin nedenleri saydı

Fatin Portakal'ın bu sözlerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan cevap geldi. Ahmet Hakan, Fatih Portakal'a "Anlama çabası sergilemediğin için... Halkın tutumunun arka planını sorgulamadığın için... “Neden bu insanlar böyle davranıyor?” diye iki dakika düşünmeye tenezzül etmediğin için... Asıl kör cahil sensin" karşılığı verdi.

Cehaletin gerekçesiz bir kibirden...

Yanıtlarını aradığı soruları sıralayan Hakan, yazısını "Üstelik senin kör cehaletini, ne yazık ki gerekçesiz bir kibir de besliyor" ifadeleriyle noktaladı.

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