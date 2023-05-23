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Ekrem İmamoğlu'ndan DEVA Partili İdris Şahin'e sert sözler! Ortaklar birbirine girdi

Ekrem İmamoğlu'ndan DEVA Partili İdris Şahin'e sert sözler! Ortaklar birbirine girdi

DEVA Partisi'nin Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, "Sanki ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne söylediği doğru, ne zamanı doğru, ne ittifak ruhuna uyar. Bir an önce bunları ölçsün biçsin öyle konuşsun" diye çıkıştı.

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Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı canlı yayında, seçim öncesi yapılan anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını gösteren bir verinin olmadığını belirterek, "Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.

O kadar yanlış bir laf etti ki...

Sözcü TV'ye konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şahin'in bu sözlerine şöyle yanıt verdi: "Bu arkadaş o kadar yanlış bir laf etti ki. Ben açıklama yapıyorum. Yüzde 20 veri ekranı benim önümde. Hatta Türkiye Gönüllüleri'nin de ekranı önümde. O anda herhalde kendisi eski anketleri mi karıştırıyordu ne yapıyordu anlamış değilim. Ne söylediği doğru, ne zamanı doğru, ne ittifak ruhuna uyar. Bir önce bunları ölçsün biçsin öyle konuşsun" ifadelerini kullandı.

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