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Mersin'de şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç sular içinde kaldı

Mersin'de şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç sular içinde kaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, bazı sitelerin ihata duvarları yıkılırken, onlarca araç sular altında kaldı.

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Ani bastıran yağış nedeniyle özellikle Altaylılar Mahallesi’nde birçok noktada su taşkınları oldu, vatandaşlar evlerinden çıkamayınca zor anlar yaşadı.

Yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bir binanın ihata duvarı yıkıldı. 2 sitenin bahçesinde bulunan onlarca araç sular içinde kayboldu.

Yağışın birinci kat seviyesine ulaşması nedeniyle bina sakinleri de evlerinden çıkamayarak mahsur kaldı. Yine aynı mahallede bir elektrik direği yıkılırken, bazı yollar yağış nedeniyle kapandı.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zorluklar yaşadı.

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