BIST 4.466
DOLAR 19,84
EURO 21,48
ALTIN 1.252,22
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır. Milletimizdeki demokratik olgunluğun zerresinin kendilerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Pentagon'da patlama oldu yalanı ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı
Pentagon'da patlama oldu yalanı ortalığı karıştırdı! Borsa resmen çakıldı
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İhsan Şenocak'ın annesi kimdir, neden öldü? İhsan Şenocak aslen nereli?
İhsan Şenocak'ın annesi kimdir, neden öldü? İhsan Şenocak aslen nereli?
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Son deprem korkuttu AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! Son deprem korkuttu AFAD şiddetini açıkladı
Yurtdışında kullanılan oy sayısı 1.5 milyonu aştı! YSK'dan flaş açıklama geldi
Yurtdışında kullanılan oy sayısı 1.5 milyonu aştı! YSK'dan flaş açıklama geldi
Fehmi Koru, Sinan Oğan'ı 'Züğürt Ağa'ya benzetti! Sonu Züğürt Ağa gibi mi olur?
Fehmi Koru, Sinan Oğan'ı 'Züğürt Ağa'ya benzetti! Sonu Züğürt Ağa gibi mi olur?
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ay sonuna kadar hepsine maaş bağlanacak
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ay sonuna kadar hepsine maaş bağlanacak
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! İran'la iş yapan işadamını takip ederken 13 casus yakalandı
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! İran'la iş yapan işadamını takip ederken 13 casus yakalandı
Ekrem İmamoğlu'ndan DEVA Partili İdris Şahin'e sert sözler! Ortaklar birbirine girdi
Ekrem İmamoğlu'ndan DEVA Partili İdris Şahin'e sert sözler! Ortaklar birbirine girdi
Fatih Portakal, 'Erdoğan seçmenine 'kör cahil' dedi Ahmet Hakan'dan 'asıl sensin' cevabı geldi!
Fatih Portakal, 'Erdoğan seçmenine 'kör cahil' dedi Ahmet Hakan'dan 'asıl sensin' cevabı geldi!
İstanbul'da genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek öldü
İstanbul'da genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek öldü