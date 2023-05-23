14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı Sinan Oğan'ın 5.17 oyun kime nasıl gideceği açıkladı

14 Mayıs'taki seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında oy dağılımını açıkladı.

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Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası Ümit Özdağ'ın farklı bir tutum sergilemesi halinde Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın oylarının nasıl dağılacağı merak edilirken, dikkat çeken açıklamalar geldi.

14 Mayıs'taki seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında oy dağılımını açıkladı.

"Ümit Özdağ tarafsız kalırsa ciddi geleceği olur"

Söz konusu açıklamaların gidecek oyların dağılımını çok etkilemeyeceğini savunan Bayrakçı, "Sinan bey olsun Ümit bey olsun, kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar. Çok değişmez. Sadece bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Örneğin; Ümit bey tarafsız kalırsa, partisinin de kendisinin de ciddi bir geleceği olur. Taraf bildirirse birilerinin peşine düşen partiler konumuna düşer." diye konuştu.

Sinan Oğan oylarının dağılımı

Bayrakçı, açıklamasının devamında oran vererek şöyle konuştu;

"Ankette de çıktı. Bu 5,17'nin 4'te 1'i yaklaşık 1,25'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gider. Yaklaşık 3'te 1'i yani 1,8'i Kemal beye gider. 2'ye yakını da sandığa gitmez. Hiçbir açıklama bu dağılımı çok fazla değiştirmez."