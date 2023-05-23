Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar 29 Mayıs'ta tatil mi MEB duyurdu

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur için sandık başına gidecek, oy kullanacak ve cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçim ve oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Sınıflar oy kullanmaya uygun hale getirilecek ve kabinler konacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar oy sayımı yapılacak. Bu nedenle 29 Mayıs pazartesi gününün tatil olacağı açıklandı.

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28 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Bilindiği üzere oy kullanma işlemi okullarda yapılıyor. Peki 29 Mayıs pazartesi günü okullar açık mı, seçimden sonraki gün okullar tatil mi olur Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklaması haberimizde. 29 Mayıs pazartesi okullar kapalı, öğrenciler tatilde, öğretmenler ise 29 Mayıs pazartesi günü yani seçimin ertesi günü idari izinli sayılacak.

29 Mayıs Pazartesi günü okullar var mı sorusu öğrenci ve velilerin gündemi oldu. Bilindiği üzere 28 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Seçim sandıkları ise okullarda kuruluyor. Oy sayma işlemleri geç saatlere kalabildiği için 29 Mayıs pazartesi günü yani seçimden sonraki gün MEB tarafından okullar tatil edilecek. İlkokul, ortaokul ve liseler 29 Mayıs pazartesi günü seçim tatili yapacaklar. 29 Mayıs'ta üniversite ve kamu kuruluşları ise mesai yapacak. Yani 29 Mayıs günü memurlar, kamu çalışanları normal mesai yapacaklar. Sadece 29 Mayıs'ta öğretmenler idari izinli sayılacak. Seçim tatili öğretmenler dışındaki kamu personelini kapsamayacak.

2023 yılı Resmi tatiller takvimi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar