BIST 4.466
DOLAR 19,84
EURO 21,48
ALTIN 1.252,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'de hırsızlardan şüphelendi, fotokapan görüntülerini izleyince şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de hırsızlardan şüphelendi, fotokapan görüntülerini izleyince şok oldu

ARTVİN'de bağ evinin kapısının zorlanması ile hırsızlardan şüphelenen vatandaş fotokapan kurdu, görüntüleri izleyince boz bir ayıyı görünce şok oldu.

Abone ol

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan Nafi Sarı (39), Cumhuriyet Mahallesi İsina Tepesi mevkide kendisine ait arazinde bulunan bağ evinin kapısının zorlandığını fark etti. Eve her gittiğinde farklı olaylarla karşılaşan Sarı, son olarak çitlerin sökülüp evin etrafının kazıldığını görünce fotokapan kurmaya karar verdi.

Hırsızlardan şüphelenen Sarı, neler olduğu öğrenmek için görüntülerini izleyince hayrete düştü. Bağ evinde her hafta yaşanan farklı olaylara sebep bir boz ayıydı. Yiyecek arayan boz ayı evin etrafında dolaşıyor, daha sonra uzaklaşıyordu.

Yaşananları anlatan Nafi Sarı, “hafta sonu burada etkinlik yapmak ve ilçemizin önemli kültürlerinden biri olan atmacacılık avı için bir baraka kaptık. Aynı zamanda ufaktan da olsa tarım işleriyle de uğraşıyoruz. Her geldiğimiz evin etrafında farklılık hissettik. Etrafın kazıldığını, kapıların zorlandığını gördük. Bizde kendi imkanlarımız ile bölgede ne oluyor diye fotokapan aldık. Daha sonra kayıtlarımıza baktık ki bir boz ayı ziyarette bulunmuş. Dolanmış içerde yiyecek bırakmadığımız için içeri girmemiş. Şehre de çok uzak değiliz. Ama kendisinin bu bölgede yaşadığını buraya hakim olduğunu öğrendik. Tabi orman kendisinin. Fotokapandan da olsa izlemek farklı oldu. Bize ayrı bir heyecan verdi. Bölgede çay toplayan üreticiler var. Belli ki bu hayvan buraları mesken tutmuş. Sabah erken saatlerde geliyor, çay toplamaya da erken saatlerde gidiliyor. Bizde bu böyle de yapan hayvanın, ayının olduğun vatandaşların bilmesini istedik” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...
Foto Galeri 3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de iki servis aracının karıştığı kazada 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de iki servis aracının karıştığı kazada 4 işçi yaralandı
Dolar kuru 20.20 lirayı aştı! Euro ve Bitcoin'de son durum ne? İslam Memiş'ten olay sözler o ayı işaret etti
Dolar kuru 20.20 lirayı aştı! Euro ve Bitcoin'de son durum ne? İslam Memiş'ten olay sözler o ayı işaret etti
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı Sinan Oğan'ın 5.17 oyun kime nasıl gideceği açıkladı
14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı Sinan Oğan'ın 5.17 oyun kime nasıl gideceği açıkladı
Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar 29 Mayıs'ta tatil mi MEB duyurdu
Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar 29 Mayıs'ta tatil mi MEB duyurdu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fransa'dan İstanbul'a gelen kadın operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki izler dikkat çekti
Fransa'dan İstanbul'a gelen kadın operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki izler dikkat çekti
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'de şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç sular içinde kaldı
Mersin'de şiddetli yağmur nedeniyle onlarca araç sular içinde kaldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum