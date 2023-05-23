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Dolar kuru 20.20 lirayı aştı! Euro ve Bitcoin'de son durum ne? İslam Memiş'ten olay sözler o ayı işaret etti

Dolar kuru 20.20 lirayı aştı! Euro ve Bitcoin'de son durum ne? İslam Memiş'ten olay sözler o ayı işaret etti

Dolar, Euro ne kadardan işlem görüyor merak ediliyor. 23 Mayıs yükseliş tam gaz devam ediyor.Dolar/TL, sabah seansında yaklaşık yüzde 0,50'den fazla yükselerek 20,28 seviyesini gördü. Euro'da da durum aynı... İşte haftanın yeni işlem gününde piyasalarda son durum...

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23 Mayıs 2023 dolar ve Euro'da son rakamlar araştırılıyor. Piyasalarda bugün de hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro'daki rakamları gören  gözlerine inanamıyor.

Dolar/TL, sabah seansında yaklaşık yüzde 0,50'den fazla yükselerek 20,28 seviyesini gördü. Kur, 08.15'ten sonra hızla geri çekilerek yeniden 20 lira seviyesinin altına geriledi. Kur, an itibarıyla 19,84 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise 21,46'dan fiyatlanıyor. Euro kuru, bu sabah 22 liranın üzerine çıktıktan sonra yeniden 21,50 seviyesinin altına gerilemişti.

Kapalıçarşı'da ise dolar/TL 20,60, Euro/TL ise 22,20 seviyesinin üzerinde...

Bitcoin ve Altcoinler Ne Durumda?

Bitcoin 27.399 dolardan, Türk lirası karşısında ise 543.598 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.861, Cardano (ADA)0,3716, Polygon (MATIC)  0,886, BNB (BNB) 314,10 dolar civarlarında bulunuyor.

"Son kez büyük bir vurgun yapacaklar! "

İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

Siyasi kısır tartışmalara takılmayan, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki “Seçimi bırak, Haziran’a bak.” Çünkü Haziran’da son tren var. İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin.  Bu trende büyük bir sürpriz var. Fed, artık faiz artırımı yapmayacak.Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor.

Doların (dolar/TL değil) uluslararası piyasalardaki değer kaybından bahsediyorum. Bu da dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreci işaret ediyor. Ancak haziranda dolar ile son kez büyük bir vurgun yapacaklar!  Son altın vuruşu yapacaklar! Ya sonra? Dolar karşısında her şey yükselişe başlayacak.  Hazirana bu hafta hazırlık yapmalı. Dolar karşısında alınacak ne varsa haziranda alınmalı. Sonra şans olmayacak.

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