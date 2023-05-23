BIST 4.466
DOLAR 19,84
EURO 21,46
ALTIN 1.252,06
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini! Erdoğan için bekledikleri oy oranını açıkladı

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini! Erdoğan için bekledikleri oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu. Gürel, Yavuz ile görüşmesini "İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi." sözleriyle aktardı.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e  Gürel'e konuştu. 

Deniz Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini tv100'de yayınlanan "Eşit ağırlık" programında şu sözlerle aktardı:

"Ali İhsan Yavuz’la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti’deki oy düşüşünü sordum, ‘Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemiziz çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz’ dedi.

"En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz"

İkinci turdaki hedefini sorduğumda, 54-55 civarında oy beklentisi olduğunu söyledi. Bu sohbeti yaptığımızda Sinan Oğan’ın kararı belli değildi. Seçim gecesini sorduğumda bilgi verdi, ‘Saat 7.30, 7.50 civarında sonucu belirlediklerini’ söyledi. ‘Bu seçimde saat kaçta belli olur?’ diye sorduğumda ‘En geç saat 18.00’de kesin sonuçları almış oluruz’ dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Mevlüt Çavuşoğlu aslen nereli, kaç yaşında, kiminle evli? Mevlüt Çavuşoğlu eğitimi
Mevlüt Çavuşoğlu aslen nereli, kaç yaşında, kiminle evli? Mevlüt Çavuşoğlu eğitimi
Artvin'de hırsızlardan şüphelendi, fotokapan görüntülerini izleyince şok oldu
Artvin'de hırsızlardan şüphelendi, fotokapan görüntülerini izleyince şok oldu
Kocaeli'de iki servis aracının karıştığı kazada 4 işçi yaralandı
Kocaeli'de iki servis aracının karıştığı kazada 4 işçi yaralandı
Dolar kuru 20.20 lirayı aştı! Euro ve Bitcoin'de son durum ne? İslam Memiş'ten olay sözler o ayı işaret etti
Dolar kuru 20.20 lirayı aştı! Euro ve Bitcoin'de son durum ne? İslam Memiş'ten olay sözler o ayı işaret etti
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı Sinan Oğan'ın 5.17 oyun kime nasıl gideceği açıkladı
14 Mayıs seçimini bilen Hakan Bayrakçı Sinan Oğan'ın 5.17 oyun kime nasıl gideceği açıkladı
Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar 29 Mayıs'ta tatil mi MEB duyurdu
Seçimden sonraki gün tatil mi, okullar 29 Mayıs'ta tatil mi MEB duyurdu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fransa'dan İstanbul'a gelen kadın operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki izler dikkat çekti
Fransa'dan İstanbul'a gelen kadın operasyona 1 saat kala ölü bulundu! Kolundaki izler dikkat çekti
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı