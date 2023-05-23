Juventus'un ceza alması Süper Lig'de şampiyon olacak takıma yaradı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a 10 puan silme cezası verdi. Böylelikle bir mucize olmadığı sürece Inter’in ligi ilk 4’te bitirmesi kesinleşti ve bu olay Türkiye'de şampiyon olacak takıma yaradı.Abone ol
İtalya SerieA ekibi Juventus’a mali bilançolarındaki usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası verildi. İtalyan ekibi Juventus’a mali usulsüzlük sebebiyle 10 puan silme cezası verilirken, siyah-beyazlılar cezasını bu sezon çekecek.
Ligde 21 galibiyet, 6 beraberlikle 69 puan toplayan Juventus, cezanın ardından 59 puana düşerken sıralamada da 7. sıraya geriledi.
Juventus, mali yolsuzluk sebebiyle 10 puan silme cezası aldı. Böylelikle bir mucize olmadığı sürece Inter’in ligi ilk 4’te bitirmesi kesinleşti.
Bu sonucun ardından Türkiye'de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi’nde bir tur eksik oynayacak.