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Edirne'de üreticilere dağıtılan yüzde 75 hibeli karpuz fideleri toprakla buluşturuldu

Edirne'de üreticilere dağıtılan yüzde 75 hibeli karpuz fideleri toprakla buluşturuldu

Edirne'de üreticilere "Karpuz Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli 117 bin karpuz fidesi dağıtıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Karpuz Üretiminin Artırılması Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde düzenlenen törenle üreticilere yüzde 75 hibeli 117 bin karpuz fidesi dağıtıldı.

Kurtbey, Kavakayazma, Balabankoru, Sığırcalı ve Balaban köylerinden gelen üreticiler traktör ve kamyonetlerine yükledikleri fideleri tarlalarına götürdü.

Törenin ardından karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

- 285 dekarda karpuz üretimi yapılacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, 50 üreticinin projeden faydalandığını söyledi.

Karpuz fidelerinin toplam 285 dekara ekileceğini belirten Bayazıt, "Amacımız yerinde üreterek, ilimizin karpuz ihtiyacını karşılamak. Hızlı bir şekilde kaliteli ürettiğimiz taze karpuzlarımızı tüketiciye sunmayı hedefliyoruz. Üretim fazlası, arz fazlası olduğu zaman da bölgemizden diğer illerdeki pazarlara sunulabilecek." dedi.

Kavakayazma Köyü Muhtarı Aytekin Ayazma da devletin katkısıyla bu yıl üretimi artırdıklarını belirtti.

Köydeki toprağın karpuz üretimi için uygun olduğunu aktaran Ayazma, "Üreticiler yetiştirdikleri karpuzu kendileri perakende sattığı için avantajlı olabiliyor. Fazla üretim yapanlar tarladan tüccara da satabiliyor." diye konuştu.

- Üreticiler memnun

Üretici Yasemin Engin, önceden karpuz fidelerini pahalıya aldıklarını, şimdi devlet desteğiyle üretimi artıracaklarını dile getirdi.

Çilem Kuzgun da proje sayesinde ailece ilk kez karpuz üretimi yapacaklarını belirterek, bereketli bir sezon diledi.

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