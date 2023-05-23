Altında düşüş var! Seçim haftası rakamlar şaşırtıyor çeyrek, gram altın kaç TL oldu?

En çok tercih edilen yatırım aracı olan altında rekor yükseliş geçtiğimiz hafta yerini düşüşe bırakmıştı. Yeni haftanın ikinci işlem gününde de düşüş devam ediyor. 23 Mayıs 2023 altının onsu 1.961 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Altın haftaya yatay bir seyirle başlamıştı. Haftanın ikinci işlem gününde ise düşüş olan gram altın 1252 liradan alıcı buluyor. Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ülkenin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimalinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

23 Mayıs 2023 altın fiyatları

Çeyrek altın 2.233,00- 2.302,00

Yarım altın 4.483,00-4.647,00

Cumhuriyet altın 8.980,00-9.226,00

Gram altın 1.252,32-1.252,52

Ekonomist Hatice Kolçak altını alacakları uyardı. “Altında ons tarafındaki seviyeleri takip edin, bu hafta baskı olma ihtimali yüksek" ifadelerini kullanan Kolçak, "hem borsa hem altın, hem kripto para, hem de gümüş tarafında da baskı olacak, piyasa diken üstünde olacak” dedi.