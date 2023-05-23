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Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı

Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı, 18 Türk savunma sanayisi firmasının katılımıyla başladı

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Türk savunma sanayisi firmaları, yeni işbirliği ve ihracat fırsatları için Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Langkawi Adası'nda 27 Mayıs'a kadar sürecek fuar, açılış seremonisinin ardından başladı.

Malezya Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları tarafından desteklenen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen LIMA Fuarı, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olma özelliği taşıyor.

İlki 1991 yılında düzenlenen ve her iki yılda bir yapılan fuara ikinci kez katılan Türkiye, etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliğinin yanı sıra 18 Türk savunma sanayisi firmasıyla boy gösteriyor.

Fuar süresince ASELSAN, ASFAT, DEARSAN, DESAN, HAVELSAN, KaleKalıp, Koç Defence, METEKSAN Savunma, MİLSOFT, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, STM, TAIS, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TİMSAN ve TİTRA ürünleri ile hizmetlerini tanıtacak.

Açılış töreninin ardından başta Malezya olmak üzere katılım sağlayan ülkelerden heyetler, Türk heyet ve firmalarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Malezya güvenlik güçleri için çeşitli çözümler sunan Türk firmaları, bu görüşmelerle bölgede yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyor.

Türk savunma sanayisi firmaları fuar boyunca insanlı/insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumlarını yapacak.

Fuarda statik alanda birçok hava ve deniz aracı sergilenecek, çeşitli uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek.

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