Okullar ne zaman kapanacak 2023 karneler ne zaman verilecek?

Özellikle şu günlerde artan yoğun okul stresinden sıkılan ya da yaz tatili planı yapmak isteyenler okullar ne zaman kapanacak araştırması yapmaya başladı. MEB takvimine göre okullar yaz tatiline MEB'in belirlediği tarihte 16 Haziran'da başlayacak. 16 Haziran cuma günü öğrenciler karnelerini alacak ve 3 aylık tatil başlayacak.

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Mayıs ayının sonlarına doğru ilerlerken, havaların da ısınmasıyla sınav maratonundan bunalan öğrenciler yaz tatili ne zaman başlıyor araştırmalarına çoktan başladılar bile. 2022-2023 eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre 16 Haziran cuma günü sona erecek ve karnesini alan öğrenciler için 3 aylık yaz tatili süreci başlayacak. Özellikle sosyal medyada son günlerde okullar geç kapanacak haberleri yayılıyor, veli ve öğrencilerin kafası karışıyor. Bu konu hakkında geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve okullar geç kapanacak iddialarını yalanladı. Okullar kapanması gereken tarihte 16 Haziran cuma günü kapanacak. Yaz tatilinin kısalması gibi bir durum da söz konusu değil.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise eylül ayının ilk haftası başlayacak. Okul öncesi ve 1. sınıflar için uyum günlerinin ise okullar açılmadan 3 gün önce başlası planlanıyor.

1 aylık telafi eğitimi

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.

Çocuğun ne zaman okula başlayacak?

10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre çocuğunuzun okul yaşını hesaplayın.

E OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki e-okul üzerinden çocuğunuzun doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

İlkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

Anaokuluna başlama yaşı kaç?

Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfına başlama yaşı kaç 2023?

Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı kaç: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.