BIST 4.445
DOLAR 19,84
EURO 21,46
ALTIN 1.249,41
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Ali Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya Sinan Oğan tepkisi: Namuslu isen, sahtekar değilsen cevapla, Altaylı..

Ali Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya Sinan Oğan tepkisi: Namuslu isen, sahtekar değilsen cevapla, Altaylı..

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın HÜDA PAR ile ilgili sözlerini gündeme getiren Fatih Altaylı için "Yüreğin var ise.. “HDP için böyle demişti. Hüdapar için de böyle demişti” şeklinde dürüstçe, söylenileni aynen  tekrar ederdin." dedi.

Abone ol

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Erdoğan'ın destekleme kararı yankı uyandırdı. İlk turda yüze 5.17 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Oğan'ın tercihi muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı.

Oğan'a yönelik hakarete varan saldırılar oldu, özellikle de sosyal medyada. Oğan'ın kararını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Sinan Oğan’ın tercihi ve Altaylı’nın riyakârlığı!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Oğan’ın, HDP ile ilgili kanaatini söylemeden, sadece HÜDAPAR ile ilgili cümlesini veriyorsun"

Altaylı'nın Oğan'a yönelik eleştirisini köşesine taşıyan Karahasanoğlu, bu eleştiri üzerinden Oğan'ın tercihinin doğru olduğunu gösterdiğini yazdı:

"Turgay Ciner’in habertürk’ünden ayrılmak zorunda kalan Fatih Altaylı, Oğan’ın kararı sonrasında şöyle demiş:

“Kulağımla duymasam inanmazdım.. Sinan Oğan’ın sözleriydi: HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez!”

Bu sahtekarların adetidir.. Bu cümleyi söylerler de..

Yürekleri, şuna yetmez..

“Ülkücü HÜDA-PAR ile aynı sandığa kessen girmez de.. HDP ile kesmeden girer mi”

Minnacık ahlakın varsa, ilkeli isen, namuslu isen, sahtekar değilsen cevapla, Altaylı..

“Ben demedim, Oğan dedi” dersen..

Yine tekrarlıyorum, ahlaksızsın.. 

Niye ahlaksızsın?

Çünkü daha bir hafta önce PKK teröründen 5 şehid verildi.

Ve sen, Oğan’ın, HDP ile ilgili kanaatini söylemeden, sadece HÜDAPAR ile ilgili cümlesini veriyorsun..

Yüreğin var ise.. “HDP için böyle demişti. Hüdapar için de böyle demişti” şeklinde dürüstçe, söylenileni aynen  tekrar ederdin.

Ama yapmazsınız, yapamazsınız..

Çünkü sahtekârsınız! İlkesizsiniz. Yalancısınız..  

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Yer Almanya: Bahçeye düşen göktaşı Türk aileyi zengin etti
Yer Almanya: Bahçeye düşen göktaşı Türk aileyi zengin etti
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,2 azaldı
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,2 azaldı
Okullar ne zaman kapanacak 2023 karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman kapanacak 2023 karneler ne zaman verilecek?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor
İstanbul'da düşük ayarlı altın imal ettiği öne sürülen 5 zanlı yakalandı
İstanbul'da düşük ayarlı altın imal ettiği öne sürülen 5 zanlı yakalandı
Juventus'un ceza alması Süper Lig'de şampiyon olacak takıma yaradı
Juventus'un ceza alması Süper Lig'de şampiyon olacak takıma yaradı
Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri Malezya'da görücüye çıktı
Altında düşüş var! Seçim haftası rakamlar şaşırtıyor çeyrek, gram altın kaç TL oldu?
Altında düşüş var! Seçim haftası rakamlar şaşırtıyor çeyrek, gram altın kaç TL oldu?
Depremin yıktığı Malatya'nın Belediye Başkanı 'İnsanlar azdığı için deprem oldu" dedi Naci Görür ateş püskürdü
Depremin yıktığı Malatya'nın Belediye Başkanı 'İnsanlar azdığı için deprem oldu" dedi Naci Görür ateş püskürdü
Kamu borç yapılandırmasında flaş gelişme!
Kamu borç yapılandırmasında flaş gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız
Hülya Çavuşoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Mevlüt Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu kaç yaşında?
Hülya Çavuşoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Mevlüt Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu kaç yaşında?