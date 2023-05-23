Ali Karahasanoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya Sinan Oğan tepkisi: Namuslu isen, sahtekar değilsen cevapla, Altaylı..

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın HÜDA PAR ile ilgili sözlerini gündeme getiren Fatih Altaylı için "Yüreğin var ise.. “HDP için böyle demişti. Hüdapar için de böyle demişti” şeklinde dürüstçe, söylenileni aynen tekrar ederdin." dedi.

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Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Erdoğan'ın destekleme kararı yankı uyandırdı. İlk turda yüze 5.17 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Oğan'ın tercihi muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı.

Oğan'a yönelik hakarete varan saldırılar oldu, özellikle de sosyal medyada. Oğan'ın kararını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Sinan Oğan’ın tercihi ve Altaylı’nın riyakârlığı!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Oğan’ın, HDP ile ilgili kanaatini söylemeden, sadece HÜDAPAR ile ilgili cümlesini veriyorsun"

Altaylı'nın Oğan'a yönelik eleştirisini köşesine taşıyan Karahasanoğlu, bu eleştiri üzerinden Oğan'ın tercihinin doğru olduğunu gösterdiğini yazdı:

"Turgay Ciner’in habertürk’ünden ayrılmak zorunda kalan Fatih Altaylı, Oğan’ın kararı sonrasında şöyle demiş:

“Kulağımla duymasam inanmazdım.. Sinan Oğan’ın sözleriydi: HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez!”

Bu sahtekarların adetidir.. Bu cümleyi söylerler de..

Yürekleri, şuna yetmez..

“Ülkücü HÜDA-PAR ile aynı sandığa kessen girmez de.. HDP ile kesmeden girer mi”

Minnacık ahlakın varsa, ilkeli isen, namuslu isen, sahtekar değilsen cevapla, Altaylı..

“Ben demedim, Oğan dedi” dersen..

Yine tekrarlıyorum, ahlaksızsın..

Niye ahlaksızsın?

Çünkü daha bir hafta önce PKK teröründen 5 şehid verildi.

Ve sen, Oğan’ın, HDP ile ilgili kanaatini söylemeden, sadece HÜDAPAR ile ilgili cümlesini veriyorsun..

Yüreğin var ise.. “HDP için böyle demişti. Hüdapar için de böyle demişti” şeklinde dürüstçe, söylenileni aynen tekrar ederdin.

Ama yapmazsınız, yapamazsınız..

Çünkü sahtekârsınız! İlkesizsiniz. Yalancısınız..

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı