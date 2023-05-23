Ali İhsan Yavuz aslen nereli, kaç yaşında? Ali İhsan Yavuz eşi ve çocukları kimdir?

Türkiye 4 gün sonra 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimleri için sandık başına gidecek. Seçime günler kala açıklamaları ile dikkat çeken isimlerden biri de Ali İhsan Yavuz oldu. Özel hayatı ile de merak edilen İhsan Yavuz aslen Trabzon Yomralı. Şu anda 53 yaşında olan Ali İhsan Yavuz evli ve 4 çocuk babası. Peki Ali İhsan Yavuz eşi kimdir?

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonucu bir saatte öğrenebileceklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından gündem olmayı başaran Ali İhsan Yavuz'un hayatı da merak edildi. Siyasetin sevilen isimlerinden olan Ali İhsan Yavuz, aslen Trabzon Yomralı ve 53 yaşında. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan Ali İhsan Yavuz hukuk fakültesi mezunu. Evli olan Ali İhsan Yavuz'un 4 tane çocuğu var. Fakat Ali İhsan Yavuz'un eşi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Ali İhsan Yavuz kimdir, eğitimi

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.

7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

6. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır