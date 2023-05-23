Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, 2. turda oy kullanmaz ne olur?

Türkiye 2. tur seçimleri için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve oyunu bir kez daha kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak olan 2. turda oy kullanmazsam ne olur, oy kullanmama cezası var mı, 2023 kaç para araştırmaları da başladı. Son seçimlerde oy kullanmama cezası 22 liraydı. Peki 2023 seçimlerinde oy kullanmama cezası nedir?

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Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. 28. dönem Milletvekilliği seçimleri sona ererken Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek 2. tura kaldı. Seçmenler yine aynı okulda, aynı sandıkta oyunu kullanacak. Seçime 4 gün kala birçok vatandaş oy kullanmazsam ne olur, oy kullanmama cezası var mı, kaç para sorularına yanıt arıyor. 2017 yılında yapılan referandumda oy kullanmama cezası 27 lira olarak YSK tarafından belirlenmişti. 2023 yılı için henüz ceza rakamı belli değil. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur Bu nedenle 2. turda oy kullanmayan seçmenler de YSK tarafından belirlenen tutarda ödeme yapacaklar.

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

Oy kullanmama cezası 2023

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.