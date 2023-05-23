Türk mutfağının lezzetleri Hırvatistan'da tanıtıldı

Türk mutfağının sahip olduğu kadim ve sürdürülebilir mutfak kültürü ile şef Yunus Emre Akkor'un yaptığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehrin yöresel yemekleri, Zagreb'de Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde davetlilerin beğenisine sunuldu

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası nedeniyle başkent Zagrep'de, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği koordinesinde etkinlik düzenlendi.

Geçen yıl gastronomi alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen şef Yunus Emre Akkor, etkinlik kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 şehrin yöresel yemeklerini yaptı.

Binyılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk Mutfağı'nın lezzetleri, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğince, bir otelde organize edilen gala yemeğinde davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sıfır atık felsefesiyle tencerelerin kaynadığı, birçok özelliğiyle sürdürülebilir olan Türk Mutfağı'nın lezzetleri davetlilerin beğenisini kazandı.



- "Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri"

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının dünyanın en zengin ve popüler mutfaklarından biri olduğunu söyledi.

Mutfakların, ulusal kimlikleri, kültürleri ve gelenekleri yansıtan ayna olduğunu belirten Kıran, "Her lokma sadece besin ve lezzeti değil, aynı zamanda tarihi, aileyi, toplumu, kültürü, inancı ve benzeri unsurları barındırır. Mutfağımız yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimiyle zenginleşmiştir. Türk mutfağının zenginliği sadece çeşitliliğinden ve lezzetinden değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerdeki öneminden kaynaklanmaktadır." dedi.

Menüde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehrin yemeklerinin olduğuna dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"Afetten etkilenen şehirlerimiz mutfaklarıyla ünlü. Bugünkü menümüzde Hatay ve depremden etkilenen diğer 10 ilden seçme yemekler yer alıyor. Bu, yalnızca kayıplarımızın hatırasına duyduğumuz saygıyı değil, aynı zamanda şehirlerimizi tüm sosyal, kültürel ve gastronomik yaşamlarıyla yeniden inşa etme kararlılığımızı da gösteriyor. O şehirler bundan sonra da eskisi gibi en sıcak misafirperverlikleri ile misafirlerini ağırlamaya devam edecek."

- "Türkiye'nin sağladığı güçlü desteği unutmayacağız"

Programda söz alan Hırvatistan Tarım Bakanı Marija Vuçkoviç ise 2020 yılında ülkelerinde meydana gelen deprem felaketinde Türkiye'nin sağladığı güçlü desteği unutmayacaklarını belirtti.

İki ülke arasında birçok alanda çok iyi ilişkiler olduğunu dile getiren Vuçkoviç, bunun örneklerden birinin Hırvatistan'ın, Türkiye'ye canlı hayvan ihracatıyla ilgili kısıtlamanın kaldırılmasında yaşandığını belirterek, bu husustaki desteği için Büyükelçi Yavuz Selim Kıran'a teşekkür ettiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gizel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu program boyunca davetlilere Türk müziği eserlerini seslendirdi.

Programa Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Robert Hranj, Milli Güvenlik Konseyi Direktörü Valentino Franjiç, Cumhurbaşkanı Dış politika Danışmanı Büyükelçi Neven Pelicariç, bazı bakanların yardımcıları, milletvekilleri ve Türk girişimciler katıldı.

- Zabreb sokaklarında Türk müziği esintisi

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı Gizel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Zagreb sokaklarında Türk müziği eserlerini seslendirdi.

"Evlerinde bir ipekten halı var", "İncecikten bir kar yapar" eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan topluluğu Hırvatistan vatandaşları ve şehirdeki turistler dikkatle izledi.

Bazı dinleyiciler müziğe eşlik ederek tempo tuttu, bazıları dans etti. Zagreb'te Türk mutfağının yanı sıra Türk müziği de büyük beğeni topladı.