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Euro 7 standartları pahalıya mal olacak

Euro 7 standartları pahalıya mal olacak

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, planlanan Euro 7 emisyon standartları maliyetinin tahminlerinin 4 ile 10 kat daha üzerinde olacağını açıkladı

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin otomobil üreticileri, içten yanmalı motorlu araçlara daha katı emisyon kuralları getirmesi beklenen Euro 7 standartlarının öngörülenden daha pahalıya mal olacağını bildirdi.

Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Temmuz 2025'te otomobil ve hafif ticari araçlara, Temmuz 2027'de de ağır vasıtalara uygulanması planlanan Euro 7 emisyon standartlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Yeni yapılan bir araştırmanın Euro 7 standartlarının doğrudan maliyetlerini AB Komisyonu tahminlerinin 4 ile10 kat daha üzerinde belirlediğine dikkat çekilen açıklamada, "Euro 7 düzenlemesi otomobillerin, kamyonetlerin, kamyonların ve otobüslerin üretim maliyetlerini artıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni standartların araç başına maliyetin içten yanmalı motorlu otomobiller ve kamyonetler için yaklaşık 2 bin avro, dizel kamyonlar ve otobüsler için de yaklaşık 12 bin avro olduğuna işaret edildi.

Bu rakamların AB Komisyonu'nun Euro 7 etki değerlendirmesindeki tahminleri olan arabalar ve kamyonetler için 180-450 avro ile kamyonlar ve otobüsler için 2 bin 800 avronun çok üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, bu fiyatların ekipman ve yatırımlar için doğrudan üretim maliyetlerini içerdiği, son kullanıcılar için fiyatların daha da fazla artacağı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa otomobil sanayisinin iklim, çevre ve sağlık faydaları nedeniyle emisyonları daha da azaltmayı desteklediği belirtilerek, "Ancak Euro 7 teklifi, bunu yapmanın doğru yolu değildir. Çünkü Euro 7 son derece yüksek bir maliyetle son derece düşük çevresel etkiye sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Doğrudan maliyetlere ek olarak Euro 7'nin daha yüksek yakıt tüketimi gibi dolaylı maliyetleri de olacağı kaydedilen açıklamada, bir aracın kullanım ömrü boyunca yakıt maliyetlerini yüzde 3,5 oranında artabileceği bildirildi.

- Euro 7 standartları

AB Komisyonu, geçen yıl Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda AB'de satılan yeni araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için Euro 7 standartları teklifini açıklamıştı.

2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile dizel ve benzinli motorlara aynı kuralları getiriyor ve emisyon seviyeleri daha fazla düşürülüyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.

Öte yandan, İtalya'nın başını çektiği bir grup ülke söz konusu yeni standartlara karşı olduklarını açıklamıştı.

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