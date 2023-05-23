HÜDA PAR'dan Meral Akşener hakkında suç duyurusu

HÜDA-PAR, partilerine hakaret ettiği gerekçesiyle Meral Akşener'e suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Konuya ilişkin HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."